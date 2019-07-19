أدوية طبرق تعتمد على منظمة الصحة العالمية

متابعة|218

قال مدير عيادة المنارة المجمعة في مدينة طبرق لـ 218 ، إن الجهة الوحيدة التي تمد العيادة بالأدوية هي منظمة الصحة العالمية وإن العيادة لم تتلق أي دعم من جهاز الإمداد الطبي الليبي المخول بمد الأدوية وتوزيعها على الصيدليات والعيادات والمشافي.

وأوضح مدير جهاز الإمداد الطبي فرع البطنان التابع إلى الحكومة المؤقتة الدكتور مفتاح بوشويشينه لـ مراسل القناة ، أن الأدوية العامة بها نقص وكمياتها بسيطة، مؤكداً ان جهاز الإمداد الطبي سيشهد تحسناً على صعيد بنود الإمداد، منوهاً بأنه كانت ثمة أزمة في الأدوية التخصصية منذ حوالي 6 أشهر وبإنشاء الجهاز بدأت حلحلة المشاكل وتحسن الوضع إلى 90 في المائة.

كما أشار الدكتور خالد بالحسن -مدير مكتب الصيدلة في إدارة الخدمات الصحية طبرق- إلى أن انسياب الأدوية ما يزال صعب وتوريدها عن طريق بنغازي ومنذ فترة أحداث ثورة فبراير وما قبلها الوضع متشابه وضعيف إجمالاً كما أضاف أنهم وزعوا كميات من الأنسولين وفرتها لهم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

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