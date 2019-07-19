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طرابلس .. الوقوف على أعمال صيانة مستشفى الرازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق د.محمد هيثم عيسي أعمال صيانة مستشفي الرازي للأمراض النفسية الكائن بحي الأندلس في مدينة طرابلس بعد دخوله أعمال الصيانة من الفترة الأخيرة.

وشملت الصيانة جميع مرافق المستشفي إضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية ونقاط ترويحية وحدائق للنزلاء وقد كلفت بمهمة إنجاز أعمال الصيانة والتطوير شركة الطوابق العالمية .. واطلع الوكيل على الجدول الزمني المتبقي لإنهاء الأعمال واستلام إدارة المستشفى للمبنى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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