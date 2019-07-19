بلدي صبراتة في جولة ميدانية

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قام عميد بلدية صبراتة “مفتاح البريشني” رفقة أعضاء المجلس البلدي صبراتة “حميدة أوشاح” “أحمد الحرك” و أعضاء مكتب المشروعات بالبلدية في جولة ميدانية على عدة مواقع عمل من إصلاح وصيانة وبناء تضمنت الوقوف على مراحل الإنجاز لمشروع إنشاء الحديقة العامة بالمدينة .

كما تضمنت الجولة متابعة خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي على مستوى أنحاء البلدية للوقوف على آخر التطورات في محاولة تخفيف مشاكل الصرف الصحي التي تعاني منها صبراتة.

كما اطلع العميد وعضو المجلس البلدي وأشرفا على عملية صيانة الإشارات الضوئية بعد التعاقد مع الشركة المختصة لحل المشاكل والأعطال التي تعرضت لها الإشارات الضوئية بالكامل .

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