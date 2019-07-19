الردع: مدير رقابة الأغذية رهن التحقيق

أعلنت قوة الردع والتدخل المشتركة محور أبوسليم أمس الخميس، إيقاف المدير العام لمركز الرقابة على الأغذية محمد عمر المشاي للتحقيق في شكاوى متعلقة بسوء استعمال الوظيفة.

وأوضحت القوة أنها اتخذت الإجراءات الأولية بالتحقيق معه لإحالته فيما بعد إلى النيابة العامة رفقة المحضر والمستندات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية، نافية الشائعات الواردة بشأن اختطافه وتغييبه قسرا.

وسبق تصريحات الردع إفادة رئيس مجلس أعيان قبائل المشاشية عمر المشاي بأن مدير مركز الرقابة تعرض لإطلاق نار من قبل سيارة مسلحة في منطقة أبوسليم بطرابلس.

وأكد المشاي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار وجود مدير مركز الرقابة في مستشفى أبوسليم للحوادث تحت حراسة مشددة من قبل جهة لم يذكرها، مضيفا أنه تواصلوا مع أعضاء المجلس الرئاسي والجهات الأمنية لمتابعة القضية.

وطالب أعيان من المشاشية بعد الحادثة في بيان لهم بإطلاق سراح المشاي، وحذروا من تصعيد الموقف، ما قد يضطرهم لاتخاذ موقف أليم، حسب ما ورد في بيان لهم بالخصوص.

واستنكر الأربعاء موظفو مركز الرقابة ما تعرض له المدير، وأعلنوا في بيان لهم تعليق العمل بمكاتب البلاد كافة، إلى حين توضيح الأسباب، وخروج الجهات المسؤلة ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف لإطلاق المشاي.

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