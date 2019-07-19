في طرابلس ..توفير محطات وقود متنقلة لتخفيف الازدحام على البنزين

شرعت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس، بتجهيز محطات وقود متنقلة للتقليل من الإزدحام على محطات الوقود داخل المدينة .

وأعلنت الشركة على صفحتها الرسمية أنّها قد بدأت فعلياً في توزيع الوقود مباشرة على المواطنين، عن طريق توفير صهاريج متنقلة موزّعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية حسب الكثافة السكانية لكل منطقة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها.

وأوضحت الشركة أنها وضعت مبدئيا شاحنتين لتوزيع الوقود تحت تصرف المواطنين، الأولى بمقرّ كلّية البنات -سابقاً-، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب.

وخلصت الشركة في تنويهها إلى أنه سيتمّ الإعلان عن المواقع الأخرى حالما يتم تحديدها، مطمئنةً المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات تكفي لسد احتياجات الجميع ولا داعي للازدحام أمام المحطات .

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