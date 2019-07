رئيسة المفوضية الأوروبية: يصعب التفاوض مع ليبيا لأنها بلا حكومة نافذة وتشهد بداية حرب أهلية

المتوسط:

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورسولا فون دير لاين، أنه من الصعب جدًا التفاوض مع بلد مثل ليبيا، فيما يخص ظاهرة تدفقات الهجرة عبر المتوسط، مشيرة إلى أنها بلا حكومة نافذة، وتشهد بداية حرب أهلية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مقابلة مع صحف أوروبية، من بينها “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن المشاكل موجودة بلا شك، لكنها لا تنفي أن النهج الأكثر شمولية فيما يختص بإدارة ملف الهجرة، ليس صحيحًا.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، على ضرورة مواجهة التحديات الكبرى في العصر الحالي، وليس الهجرة حصرًا، مُختتمة: “يجب طرح هذه التحديات للنقاش وحلها، لكن دون التظاهر بأننا نستطيع معالجتها بالنظر لجزء فقط من المشكلة، دون الحديث عن الباقي”.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

