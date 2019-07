“البعثة الأوروبية” تدين اختطاف النائبة سرقيوة

المتوسط:

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اختطاف عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة، معربة عن قلقها لما وصفته بـ”الهجوم على ممثل منتخب من الشعب الليبي”.

وطالبت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، “المؤسسات الأمنية بتوضيح حالة النائب سرقيوة على وجه السرعة ومكان تواجدها والإفراج الفوري عنها والتحقيق الفوري في الواقعة”

وأضافت البعثة أن «حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بناءً على الآراء أو الانتماءات السياسية تمثل ضربة خطيرة لسيادة القانون وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

وانقطع الاتصال بعضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة منذ أمس الأربعاء، فيما أفادت مصادر محلية وأعضاء من مجلس النواب بأنها تعرضت وزوجها لاعتداء واقتيدت من قبل مسلحين مجهولين إلى مكان غير معلوم بعد ساعات من وصولها إلى مدينة بنغازي قادمة من القاهرة.

