المتوسط:

قال الدكتور صالح الأوجلي، رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، إن لدى مخازن الجهاز مخزون طبي يكفي لثلاثة أشهر متواجد بالمخازن.

وأشار الدكتور صالح، إلى أنه جاري العمل على توفير مخزون طبي لمدة ستة أشهر قادمة.

The post رئيس “الإمداد الطبي”: لدينا مخزون طبي لمدة 3 أشهر قادمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية