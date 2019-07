اجتماع بشأن وضع آلية لاستجلاب العمالة الوافدة

المتوسط:

عقد اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غربية, بعدد من مندوبي وزارات والأجهزة والمصالح والإدارات بحكومة الوفاق الوطني, وذلك لمناقشة مسألة تنظيم استجلاب العمالة الوافدة بالسوق العمل الليبي.

حيث تم خلال الإجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مناقشة وضع آلية لاستجلاب العمالة الوافدة بما يتماشي مع القوانين والمواثيق الدولية, وكما تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود لجلب هذه العمالة, وفق احتياجات السوق العمل الليبي وتقنينها وفق الإجراءات القانونية بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة والخروج بنتائج لعرضها على وزير الداخلية ووزير العمل والتأهيل.

