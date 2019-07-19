إزالة قذيفة مدفعية وصاروخين من سوق الجمعة وعين زارة

المتوسط:

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات الخميس من إزالة قذيفة مدفعية وصاروخين C5 وبقايا صاروخ راجمة من داخل منطقتي سوق الجمعة وعين زارة ..

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن القذيفة كانت من نوع هاوزر شديدة الانفجار وكانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

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