انطلاق دورة عن التخطيط الاستراتيجي لمدراء وزارة الحكم المحلي

المتوسط:
انطلقت أمس، بتونس الدورة التدريبية لمدراء الادارات و المكاتب بالوزارة حول آلية التخطيط الاستراتيجي المؤسسي تستمر لغاية 20/7/2019.
و في كلمة المدير العام للمعهد الجمهوري الدولي بليبيا هشام الورفلي مرحبا فيها بالحضور متمنيا للجميع التوفيق و السداد و الاستفاذة من هذه الدورة و ترجمتها علي ارض الواقع من خلال برامج قابلة للتنفيذ كما شارك بانطلاقة هذه الدورة كل من مستشار وزارة الحكم المحلي لشؤون الخارجية و التعاون الدولي عبدالمجيد ابوغرارة و مدير إدارة شؤون المحافظات و البلديات صلاح فطح.
وقد تخلل برنامج التدريب لهذا اليوم أهداف برنامج التدريب ،، مقاربة التخطيط الاستراتيجي و المرحلة التاسيسية للتخطيط الاستراتيجي من خلال الرؤى و الرسالة و القيم ،، شملت أيضا العمل في فرق فيما تم تناوله خلال اليوم و كان هناك تفاعل كبير مع الخبير في الحكم المحلي الطاهر الودرني.
ويأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الحكم المحلي و الدكتور ميلاد الطاهر من اهتمام في رفع مستوي و بناء و تعزيز القدرات لمدراء الادارات و المكاتب و موظفي الوزارة و البلديات و بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي IRI و دعم الوكالة الامريكية للتعاون التنموي USAID.
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