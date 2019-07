“لجنة الوقود”: لدينا توافر في كافة مستودعات الشركة.. ولا داعي للازدحام أمام المحطات

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية وبالتواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود بأن الوقود متوفر برسو الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس وعلى متنها 34 مليون لتر من الوقود، وبأن الوقود متوفر في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وبأنها قد باشرت عملية التوزيع على محطات الوقود بطريقة انسيابية وبأن المحطات ستشتغل على مدار 24 ساعة.

كما تدعو الوزارة، المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات والتحلي بروح المسئولية، وبأن الوقود متوفر بمستودعات الشركة ولا داعي لأي ازدحام على المحطات مما يؤدي إلى عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة.

