السيطرة على حريق قرب جزيرة ملعب 10 يونيو في أجدابيا

تمكنت عناصر هيئة السلامة الوطنية في أجدابيا، الخميس، من السيطرة على نيران اشتعلت في أشجار النخيل الواقعة على أحد الأرصفة قرب جزيرة ملعب 10 يونيو غرب المدينة.

ورجح مسؤولون أن تكون النيران قد اندلعت نتيجة إلقاء أحد المارة «عقب سيجارة» بالقرب منها.

وأوضح مصدر في تصريحات صحفية، إن الجهات الأمنية بالمدينة أخطرت الغرفة الأمنية بالواقعة، لافتا إلى أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن أحد سائقي السيارات قام برمي سيجارة أثناء مروره بجانب أشجار النخيل مما تسبب باشتعال النيران فيها.

