برلماني لـ” المتوسط”: لم يتم طرح أي أسماء بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية

خاص المتوسط/ حنان منير :

قال عضو مجلس النواب، صالح هاشم، الجمعة، إن المجلس لم يطرح أية أسماء حتى الآن بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق.

وأشار هاشم، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إلى أن ” المرحلة التي تسبق طرح الأسماء لم تبدأ بعد، وهي عملية النقاش حول تشكيل الحكومة والتوافق عليها”.

يشار إلى أنه اجتمع أكثر من سبعون نائبا ليبيا في القاهرة خلال زيارة أجراها أعضاء المجلس استمرت ثلاثة أيام، جرى خلالها عقد لقاءات مع عدة جهات سيادية، وبحث النواب تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلاً من حكومة الوفاق ، بعد انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس.

