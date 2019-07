“شؤون اللاجئين” تتهم الوفاق بالاعتماد على ميليشيات تستغل المهاجرين في مراكز الاحتجاز

المتوسط:

أدان المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للبحر المتوسط، فينسنت كوشيل، وصف كوشيل، في حواره مع الصحيفة، الذي طالعته وترجمته “أوج”، عودة فتح مركز تاجوراء مرة أخرى وإرسال حوالي 250 شخصًا إليه، واصفا إياه بـ”انتهاك للقانون الدولي”، قائلا: “ليبيا في حالة حرب، والحكومة تعتمد على أربعة ميليشيات، وغالبا ما تستغل اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز”.

ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الخميس، حوارا مع كوشيل، تضمن حديثه حول عودة استخدام مركز احتجاز تاجوراء مرة أخرى، بعد وفاة أكثر من 50 مهاجرا يوم 2 يوليو الجاري.

وحول تكرار استنكار المفوضية بانتظام سوء المعاملة التي تحدث في مراكز الإيواء، دون جدوى، قال: “لا يتم إحراز أي تقدم في ليبيا حاليا، فيما يخص وجود التزامات واضحة من السلطات لبدائل الاحتجاز”، مؤكدا أن المجتمع الدولي قلق بشأن الوضع، ويعرف ما يحدث في المراكز من سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية، وممارسات مثل الاغتصاب والضرب والاختفاء القسري، بالإضافة إلى بيع بعض اللاجئين والمهاجرين للمهربين الذين سيحاولون طردهم”.

وأشار إلى عقد محادثات ثنائية مع السلطات في ليبيا منذ حادث قصف تاجوراء، خاصة من قبل سفير الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى قلق المجتمع الدولي، في الوقت نفسه، من مغادرة المهاجرين ليبيا بشكل جماعي، ووقتها لا يمكن إدارة الوضع.

