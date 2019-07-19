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دعوة أممية للإفراج عن نائبة مجلس النواب الليبي المُختطفة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / الجريدة التونسية
الجريدة التونسية
مصدر الخبر / الجريدة التونسية

طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة وزوجها اللذين يعتقد أنهما خطفا ليلا من منزلهما بمدينة بنغازي في شرق ليبيا.

وعرفت سرقيوة بانتقادها لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا “الجيش الوطني الليبي” وهجومه على طرابلس.

وقالت البعثة الأممية: “تشدد البعثة على أنه لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار وتؤكد من جديد التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار”.

وكان المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني طالب “البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن سرقيوة.

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الجريدة التونسية

الجريدة التونسية

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  • .حينما تدافع هذه الغبية عمن قتلوا جرحى من ابناء بنغازى فى غريان وتريد ان تعيش بين اسر الشهداء ببساطة دون رد فعل غاضب .دفعت ثمن غباوتها خدعت ابناء دائرتها وبدلا من ان تعبر عن رايهم الداعم للجيش الوطنى اتضح انها خلية اخوانية نائمة فى بنغازى تبى تحتمى بالجيش الذى تهاجمه وتدعم اعدائه ياعينى على الغباوة التى ادت بها الى مصير خاششقى

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