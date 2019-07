برلماني يبحث مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الأوضاع في ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير

التقى عضو مجلس النواب الهادي الصغير، مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال الصغير في تصريح خاص لـ المتوسط” أن البكوش أكد دعمه لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وعدم الاعتراف بأي جسم آخر موازي لمجلس النواب الليبي برئاسة المستشار صالح وبأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي.

وكشف الهادي أنه دعا البكوش لزيارة ليبيا وأبدى استعداده في حال توجيه عقيلة صالح دعوة له.

وأفاد الصغير، أنه التقى الأربعاء رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بالعاصمة المغربية الرباط حامل له رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، واصفا اللقاء بالممتاز”.

وقال الصغير أنه بحث مع المالكي آخر مستجدات الشأن الليبي وتطورات الأحداث الراهنة في ليبيا.

كما وجه رئيس البرلمان المغربي تحياته وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب والشعب الليبي مؤكداً على دعم المملكة المغربية لمجلس النواب والشعب الليبي لإنهاء الأزمة الليبية.

