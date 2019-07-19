بعد فترة نقاهة…. الفنان القدير راسم فخري بفترة نقاهة طبية

خضع الفنان القدير ” راسم فخري” خلال الايام الماضية لعملية جراحية لوضع دعامات للقلب وذلك بأحد مصحات مدينة طرابلس .

وأفاد زملاء الفنان بأدارة قسم الموسيقى بطرابلس لبوابة افريقيا الاخبارية أن العملية الجراحية كللت بالنجاح وذلك حسب ماجاء في تقارير الفريق الطبي الذي أشرف عليها.

وأضاف زملاء الفنان إنه حاليا يخضع لفترة نقاهة وتحت المتابعة الطبية ببيت صهره بمنطقة السياحية بطرابلس فالفنان القدير وإضافة للحالة الصحية التي يمر بها فهو وأسرته أحد النازحين من الحرب التي تدور بجنوب مدينة طرابلس .

زملاء الفنان على تواصل معه للأطمئنان على صحته وممن قام بزيارته الفنان القدير “لطفي العارف ” رفقة الفنان محمد شعيب ..

راسم فخري .. أحد قامات العمل الغنائي بليبيا في فترتها الذهبية وهو صاحب رصيد كبير بالمكتبة الغنائية الليبية وكانت آخر مشاركة له بعد فترة إنقطاع طويل بظهوره بفيديو كليب الفنان أيمن الاعتر الاخير” سلام ياليبيا ” والذي لم يغني فيه راسم فخري لكنه أدى فيه دور البطولة وذلك ضمن نخبة من الفنانين والممثلين والرياضيين بليبيا والذين أسهموا جميعهم ومن خلال مشاركتهم في نجاح هذا العمل .

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