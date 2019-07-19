تجهيز محطات وقود متنقلة لتخفيف الازدحام في طرابلس

بدأت شركة البريقة لتسويق النفط تجهيز محطات وقود متنقلة لتخفيف الازدحام على محطات التوزيع في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إنها بدأت في توزيع الوقود مباشرة على المواطنين عن طريق توفير صهاريج متنقلة موزّعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضحت البريقة أن أقامت نقطتي توزيع حاليا الأولى في مقرّ الكلية العسكرية للبنات سابقاً، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب، مشيرة إلى أنها ستعلن عن باقي المواقع فور تحديدها.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات تكفي لسد احتياجات المواطن وأنه لا داعي للازدحام أمام المحطات .

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