معيتيق يتفقد أعمال الصيانة بالعيادة المجمعة زاوية الدهماني

قام النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بالوقوف على أعمال الصيانة الشاملة بالعيادة المجمعة زاوية الدهماني التي قاربت على الانتهاء بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق استمع إلى شروح من قبل مهندسي الشركة المكلفة بالصيانة.

وبحسب إدارة التواصل تهدف وزارة الصحة من خلال أعمال الصيانة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في كل التخصصات بالقرب من مقار سكناهم بهدف تخفيف العبء على المستشفيات.

كما تفقد معيتيق العيادة المجمعة الحي الإسلامي التي وصلت مرحلة الصيانة فيها نسبة50، حسب المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة.

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