القضاء المصري ينصف ليبيا في قضية تعويض بقيمة تتجاوز ربع مليار دولار

أكدت إدارة القضايا الليبية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء أمس الخميس، أن محكمة النقض المصرية حكمت ببطلان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض “آل حنا” بمبلغ تجاوز 261 مليون دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970.

وقالت إدارة القضايا أن نيابة النقض المصرية انتهت في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام، مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه، مشيرة إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.

وكانت عائلة “زكريا حبيب حنا” المعروفة باسم “عائلة غرغور” تحصلت على حكم بالحجز على أموال خاصة بالدولة الليبية في مصر تقدر بما يزيد عن 260 مليون دولار، بناء على حكم قضائي أصدرته محكمة جنوب القاهرة في شهر مارس الماضي.

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