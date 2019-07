افتتاح ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات بتونس

المتوسط:

افتتحت اليوم الجمعة 19.07.2019 في تونس ورشة عمل برعاية وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي/ GIZ بشأن: أساليب ونماذج نقل الاختصاصات إلى البلديات .

وشهدت هذه الورشة مشاركة واسعة من مختلف مستويات الإدارة العامة سواء المركزي منها اوالمحلي ، من بينهم نائب رئيس اللجنة القطاعية للجنة العليا لنقل الاختصاصات، ورئيس هيئة المعلومات العامة، ورئيس مصلحة الاملاك العامة ، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية ، وهيئة الإسكان والمرافق العامة، ومدراء واستشاريين من من الإدارات الفنية في وزارات الإقتصاد ، والمالية ، والتخطيط، والعمل والتأهيل ، وعضو الأمانة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية .

ومن الجانب المحلي.

وشارك في الورشة ، عدد من عمداء البلديات . ومن جانب وزارة الحكم المحلي ، شارك فيها أيضا ، مستشار الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ومدير إدارة المحافظات والبلديات، ومدير إدارة المرافق المحلية ومديرة مكتب التعاون الدولي والفني

وقد تمحور النقاش في الجلسة الافتتاحية حول الوقوف على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي في هذا المجال وماتوصلت إليه اللجنة العليا لنقل الاختصاصات من نتائج وتحديد الخطوات المستقبلية.

هذا ، وتتواصل مداولات هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام.

