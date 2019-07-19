النهر الصناعي يكشف التطورات بشأن وصول المياه لطرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تواصل عمليات التشغيل مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات ادفق للمياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه يصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي حالياً إلي مدينة طرابلس وباقي المدن بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات أنابيب نقل مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره.

وبين الجهاز أن الفاقد من المياه بالمسار الشرقي بسبب هذه التوصيلات غير الشرعية يصل إلى (250,000) متر مكعب يومياً في حين بلغ متوسط استهلاك مدينة طرابلس (400,000) متر مكعب يومياً وباقي المدن عبر هذا المسار (200,000) متر مكعب يومياً.

ودعا الجهاز كافة المجالس البلدية والجهات الشرطية والأمنية إلي سرعة التحرك ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه إلى مستحقيها.

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