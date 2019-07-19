الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سرقيوة

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة مؤكدة أنها تدين الهجوم على ممثل منتخب من الشعب الليبي.

ودعت البعثة في بيان لها المؤسسات الأمنية ذات الصلة إلى توضيح وضع النائبة سرقيوة على وجه السرعة ومكان وجودها مطالبة بالإفراج الفوري عنها والتحقيق الفوري في الهجوم عليها.

وأضافت البعثة أنه بالإشارة إلى الحوادث المماثلة الأخيرة، فإنها تذكر أن حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بناءً على الآراء أو الانتماءات السياسية تمثل ضربة خطيرة لسيادة القانون وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقام مجهولون الأربعاء بالهجوم على منزل سرقيوة في مدينة بنغازي بعد عودتها من القاهرة واعتدوا على زوجها ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة.

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