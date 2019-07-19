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الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن سرقيوة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة مؤكدة أنها تدين الهجوم على ممثل منتخب من الشعب الليبي.

ودعت البعثة في بيان لها المؤسسات الأمنية ذات الصلة إلى توضيح وضع النائبة سرقيوة على وجه السرعة ومكان وجودها مطالبة بالإفراج الفوري عنها والتحقيق الفوري في الهجوم عليها.

وأضافت البعثة أنه بالإشارة إلى الحوادث المماثلة الأخيرة، فإنها تذكر أن حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بناءً على الآراء أو الانتماءات السياسية تمثل ضربة خطيرة لسيادة القانون وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقام مجهولون الأربعاء بالهجوم على منزل سرقيوة في مدينة بنغازي بعد عودتها من القاهرة واعتدوا على زوجها ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • منذ متى يحترم الاتحاد الاوربى رأى نواب الشعب الذين رفضوا منح الثقة لحكومة فائز السراج ولم تحترموا ارادة الشعب واعترفتم بحكومة غير شرعية وتركتموها تنهب المال العام وتدعم الارهاب ولم نسمع صوتكم عندما تم قتل جرحى بنغازى فى مستشفى وعندما تدافع نائبة عن الارهابيين وتثير غضب اهالى شهداء بنغازى وهى تعيش بينهم فى امان فماذا تنتظروا منهم تجاه هذه الخائنة الغبية اقل شئ ان تنام الان فى احضان خاششقى ابحثوا عنهما فى عالم النسيان

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