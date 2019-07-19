السيسي وبن صالح يؤكدان على ضرورة وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن صالح عدداً من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

الرئيسان أعربا بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي عن الإرتياح حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس .

وأكد الرئيسان على تطلعهما لتكثيف التشاور وتبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسياً بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

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