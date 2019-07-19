العميد المحجوب: أردوغان يحاول دعم الميليشيات الإجرامية مثلما فعل مع إخوان مصر

ليبيا – أعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها في الخامس من شهر يوليو الحالي حول نقل عناصر مسلحة من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا لم يكن مجرد حديث سياسي عابر.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الجمعة أن بوتين إستند في تصريحاته إلى معلومات لدولة ذات نفوذ وضلوع استخباراتي واسع في سوريا.

وقال المحجوب :”هناك أحاديث كثيرة عن طرق نقل الأتراك لهؤلاء المقاتلين، بحراً وجواً، عبر نقلهم بطائرات أوكرانية… وهذا موضع بحث من جانبنا. لكن الحقيقة الأهم هي أن هؤلاء باتوا مع الأسف داخل حدودنا، ويقومون بقتل أبنائنا”.

كما لفت إلى أن حزب رجب طيب أردوغان لديه مصلحة في دعم الميليشيات الإجرامية ومهربي الوقود والبشر في طرابلس ، مبرزا أن الرئيس التركي يحاول إنقاذهم ودعمهم بشتى السبل مثلما فعل مع إخوان مصر حتى يتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد.

ووصف مدير إدارة التوجيه المعنوي الفيديو الأخير الذي نشره تنظيم داعش بزعم مبايعة أمير جديد لهم جنوب البلاد بأنه محاولة دعائية فاشلة من قبل التنظيم لإثبات وجوده في ليبيا وتشجيع مسلحين متطرفين آخرين على القدوم إلى ليبيا بهدف مناصرة إخوة لهم سواء داعش أو النصرة أو غيرهم وتشكيل حواضن أكبر،مؤكدا أن الجيش سيطهر البلاد منهم بعد تحرير العاصمة.

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