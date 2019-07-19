أسعار الأضاحي تثير مخاوف الشارع

تسيطر المخاوف من غلاء أسعار الأضاحي على التجار والمواطنين على حد سواء مع قرب عيد الأضحى، فالغلاء سيكون عاملا مؤثرا على مسألة العرض والطلب، كما أن غلاء الأسعار سيفرض على السوق حالة من الركود.

ووفقا لما رصدته 218 في سوق الأغنام بمنطقة باطن الجبل فإن التجار يتوقعون ترتفاع الأسعار في هذا الموسم بسبب قلة الدعم وتأخر عمليات الاستيراد والتي تزامنت مع شح السيولة النقدية.

ويتوقع التجار في باطن الجبل أن يصل سعر الأضحية إلى 2500 دينار مع وجود إمكانية خفضها لأقل من ذلك بقليل بحسب وزن وعمر الأضحية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق قد أعلنت عن عدم استثناء الأضاحي التي ستستورد العام الجاري من الرسم الذي فرضه المجلس الرئاسي على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية والذي يبلغ نسبة 183% مما يعزز توقعات التجار والمواطنين بأن الأسعار هذا العام ستكون مرتفعة للغاية.

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