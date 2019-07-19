لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات تواصل اجتماعاتها

عقدت لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات عقد جلساتها، أمس الخميس الاجتماع الثاني عشر برئاسة عبد المنعم أبو لائحة وحضور الأعضاء أسامة الفزاني، عبد السلام القلالي، ومحمد العتوق، محمد المدني، المدني أبوالطويرات، الهادي الحاجي، لطفي عريبي، طاهر بن طاهر، محمد الدويب، شكري الدبا رئيس جامعة المرقب، عطية البحباح المكلف برئاسة الجامعة الأسمرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الالتقاء برئيسي جامعة المرقب والجامعة الأسمرية للاطلاع على الصعوبات والمختنقات القائمة التي تعانيها الجامعتين على مستوى الكليات والأقسام، والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها إدارتي الجامعتين المعنيتين، وذلك وفق مضمون المقاربات الأولية التي أعدت عن هاتين الجامعتين، والشروع في طرح الحلول الآنية الملائمة لها.

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