أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعادة تأهيل 30 مدرسة بطرابلس الكبرى من خلال مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تم من خلال مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا إعادة تأهيل 30 مدرسة في بلديات أبوسليم، وعين زارة، وطرابلس المركز، وحي الأندلس، وجنزور، وسوق الجمعة، وتاجوراء.

وبين البرنامج أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة السلطات الليبية من أجل تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أنمرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا يغطي ما مجموعه 135 مشروعاً جاري تنفيذها في بلديات سوق الجمعة، وأبوسليم، والسواني، والسبيعة، وطرابلس المركز، والقربوللي، وحي الأندلس، وعين زارة، وجنزور، وقصر بن غشير، وسيدي السايح، وسوق الخميس، وتاجوراء.

ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذه المشاريع بدعم من 13 جهة مانحة دولية وبدعم من الحكومة الليبية، بهدف دعم البلديات في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء منطقة طرابلس الكبرى.

وأوضح البرنامج أنه بالإضافة إلى العمل الذي استكمل في الــ 30 مدرسة، جاري حالياً تجهيز 65 مركز صحي و42 مرفق تعليمي إضافي بالمعدات الضرورية في إطار مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما أن هناك مشاريع أخرى على القائمة تشمل مجالات تحسين إدارة النفايات الصلبة وقطاع النقل وخدمات المياه والمرافق الصحية.

وقام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، خلال الأسبوع المنصرم، بزيارة العديد من مواقع المشاريع للوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن في مختلف بلديات مدينة طرابلس في إطار مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا قائلا أثناء تواجده بمستشفى طرابلس المركزي الجاري إعادة تأهيليه من خلال مرفق تحقيق الاستقرار، “يُساهم الدعم المقدم إلى قطاع الصحة بمدينة طرابلس ومدن غرب البلاد وشرقها وجنوبها في إطار مرفق تحقيق الاستقرار مساهمةً كبيرة في النهوض بحياة المواطنين في كافة أرجاء ليبيا”.

وقال مدير مستشفى طرابلس المركزي، البهلول عثمان، “يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا بإعادة تأهيل قسم الأنف والحنجرة الذي يتكون من أربعة غرف للعلاج وغرفة للعمليات، ويجري تنفيذ كافة الإصلاحات طبقاً للخطط المرسومة. أود في هذا الصدد أن أتوجه بالشكر إلى القائمين على مرفق تحقيق الإستقرار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جلب المهندسين المتميزين الذين يقومون بهذا العمل الجبار”.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا تمكن إلى حد الآن من الوصول إلى ما يزيد عن 2 مليون شخص، واستكمل ما مجموعه 119 مشروعاً من ضمن مشاريعه الخدمية الجاري تنفيذها والبالغ عددها 343 وأصلح عدة مرافق مثل المستشفيات والمدارس، كما سلم معدات أساسية مثل سيارات الأسعاف ومضخات المياه في جميع أنحاء ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

