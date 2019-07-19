الأرصاد: أمطار خفيفة رعدية متوقعة على أقصى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي للبلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال والوسط، بينما تستمر مرتفعة على مناطق الجنوب، مع احتمال هطول أمطار خفيفة رعدية على أقصى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (30-36مْ) على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى أجدابيا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-31مْ) على المناطق الساحلية، بينما تتراوح ما بين (32-36مْ) على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساءً على غات والمناطق المجاورة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (40-43مْ) ولا تتجاوز (37مْ) على مناطق الجفرة.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساءً على الكفرة وأقصى مناطق الجنوب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية، والرياح شمالية خفيفة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-44مْ).

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