الزائدي يسلط الضوء على اختفاء سرقيوة

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي الضوء على اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وقال الزائدي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “تعليقا على استغراب بعض النخبويين مما يقال إنه حدث للنائبة سرقيوه، فض بعضهم لفكرة أولياء الدم، اقول صحيح أن حكاية أولياء الدم طرح متخلف، ويعني ترسيخ المفهوم السلبي له وهو الانتقام والثأر، وأن ذلك لا يبني الدول لكن …إن فكرة أولياء الدم هي التي بنيت عليها مؤامرة فبراير برمتها”.

وأضاف الزائدي “الفرق أنه، الآن أولياء دم حقيقيين، لكن وقتها كانوا أولياء دم مفبركين صنعتهم الماكنة الدعائية للإخوان في إطار أكذوبة بوسليم” مردفا “وقفات تربل ورهطه الأسبوعية صممت لإشعال فتيل المؤامرة”.

وأردف الزائدي “وقتها أيضا كانت شعارات دماء الشهداء ما تمشيش هباء الجوفاء ، هي الصوت الذي على على كل الأصوات، ومنذ ذلك اليوم المشؤوم في التاريخ الليبي يحق لنا أن نستغرب استغراب البعض لحوادث أقل شأنا وتأثيرا بل وأهمية من الأحداث المروعة التي حطمت الوطن وقهرت الناس دون استثناء”.

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