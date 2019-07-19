الحكم المحلي: ورشة عمل في تونس بشأن نقل الاختصاصات للبلديات

بدأت اليوم الجمعة في تونس فعاليات ورشة عمل برعاية وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي/ GIZ بشأن أساليب ونماذج نقل الاختصاصات إلى البلديات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الورشة بحث الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي في مجال نقل الاختصاصات وما توصلت إليه اللجنة العليا لنقل الاختصاصات من نتائج وتحديد الخطوات المستقبلية.

وشارك في الورشة مختلف مستويات الإدارة العامة سواء المركزي منها او المحلي، من بينهم نائب رئيس اللجنة القطاعية للجنة العليا لنقل الاختصاصات، ورئيس هيئة المعلومات العامة، ورئيس مصلحة الاملاك العامة، وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية، وهيئة الإسكان والمرافق العامة، ومدراء واستشاريين من الإدارات الفنية في وزارات الاقتصاد، والمالية، والتخطيط، والعمل والتأهيل، وعضو أمانة المجلس الأعلى للإدارة المحلية وكذلك عمداء البلديات ومستشار الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة المحافظات والبلديات بالوزارة، ومدير إدارة المرافق المحلية ومديرة مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.

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