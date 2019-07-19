ترحيل 18 مهاجر من تاجوراء إلى النيجر

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء ترحيل 18 مهاجر يحملون جنسية النيجر.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم من نزلاء فرع الجهاز موضحا أنهم استوفوا كامل اجراءاتهم القانونية وجرى ترحيلهم إلى بلدهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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