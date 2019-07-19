مصادر عسكرية توضح اخر التطورات الميدانية في محاور جنوب طرابلس

أوضحت مصادر عسكرية بشأن اخر تطورات الوضع الميداني في مختلف محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المركز الاعلامي للواء الـ73 مشاة التابع للجيش الوطني في بيان صادر عنه، أن الوضع في محيط المطار وكوبري المطار ومنطقة كزيرما والأحياء البرية حتى الساعة شهد مناوشات في ساعات الصباح الأولى بمنطقة كازيرما، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة بالكامل.

وقال المركز أن طائرة مسيرة تركية قصفت للمرة الثانية مدينة الاصابعة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن طائرة مسيرة استهدفت تمركزا لقوات الجيش الوطني بمدينة الاصابعة، ما أسفر عنه سقوط 4 قتلى و12 جريح جميعهم يتبعون الكتيبة 152 مشاة اجدابيا. مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف الجوي.

وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة إندلعت فجر اليوم في منطقة عين زارة بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة للوفاق.

كما شملت الاشتباكات ايضا منطقة وادي الربيع والتي شهدت معارك عنيفة منذ مساء الخميس وسمعت اصوات المدفعية الثقيلة بشكل مستمر.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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