سلاح الجو يستهدف تمركزات مسلحة

استهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمركزا للمجموعات المسلحة التي أطلقت الصواريخ على منطقة الاصابعة.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الصواريخ التي أطلقتها الجماعات الإرهابية على حي سكني بالاصابعة أدت الى وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين

وكان المركز قد أشار في وقت سابق إلى أن القوات المسلحة استهدفت الشق العسكري في قاعدة امعيتيقه وإصابة هدف مهم.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أعلن قبل أربعة أيام أن سلاح الجو أستهدف مواقعا تابعة لقوات الوفاق، واستطاع تدمير رتل متحرك بمنطقة جندوبة، وشاحنة أسلحة في طريق أبوغيلان، إضافة إلى استهداف تمركزات تتواجد بها مجموعات “المرتزقة التشادية” في منطقة معسكر أبومعاذ، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وقد كبدت قوات الوفاق خسائر كبيرة وتحديدا ما يُعرف بمكتب المعلومات في مدينة غريان، والذي تتمركز فيه شورى بنغازي، وتجمع آخر للمسلحين التابعين لـ”أبوعبيدة الزاوي”.

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