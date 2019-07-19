افتتاح عددا من المرافق الصحية في المنطقة الشرقية

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري الخميس كلا من مركز شهداء زواوة ومقر حلقة التبريد التابعة لقسم الأمراض السارية وعيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قاريونس.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن افتتاح المرافق الصحية جاء بعد صيانتها وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والتي شملت مركز شهداء زواوة ومقر السلسلة الباردة التابعة لقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها الجديد بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي وذلك بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بغرفة تبريد جديدة ومتطورة خاصة بحفظ التطعيمات بسعة تخزينية كبيرة ،كما تم أيضاً تدشين عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قاريونس.

وحضر مراسم الإفتتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي، مدير إدارة المستشفيات إسماعيل العيضة ، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، المدير المساعد حسين شمبش، مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، مديري المكاتب ورؤساء الأقسام ،مديري مرافق الرعاية الصحية الأولية والعاملين بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن الصحي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

