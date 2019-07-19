عودة الملاحة بمطار معيتيقة

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر ليل الخميس بعد توقفها لساعات جراء قصف جوي تعرض له المطار فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وقامت إدارة المطار بتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، كإجراء بديل، وأشارت الإدارة إلى أنه تم توجيه طائرتي الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس لمطار مصراتة الدولي، وإعادة طائرة الأجنحة الليبية من مدرج الإقلاع حيث كانت متوجهة إلى تونس.

وتشهد الساحة العسكرية في ليبيا تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة تزامنا مع إطلاق الجيش الوطني لعملياته العسكرية في طرابلس، والتي انعكست عبر أوراق جديدة طفت على السطح ولعلها أبرزها مطار معيتيقة، حيث أصبح هدفا حيويا وورقة ناجعة وضاغطة – بنظر جميع الأطراف- لتغيير المعطيات على الأرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية