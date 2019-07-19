الرقابة على الأغذية تكشف حقيقة اختطاف مديرها

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ما أورده جهاز الدعم المركزي بوسليم الذي يديره غنيوه الككلي من أنباء تفيد بالقبض على، مدير عام المركز محمد عمر المشاي.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إنه المشاي تعرض لمحاولة اغتيال على يد جهاز الدعم المركزي بوسليم مؤكدا أنه جرى بعد ذلك نقله لمقر الجهاز بمنطقة ابوسليم و اعتقاله دون اي سند قانوني.

ونفى المركز ما أورده الجهاز الذي يترأسه الككلي من أنباء تفيد بالقبض على المشاي مؤكدا أنه تواصل مع قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الذي أفاد بعدم وجود أي أوامر بالقبض أو التحقيق مع رئيس المركز.

ونقل المركز عن مكتب النائب العام بأنه يوجد تعميم صادر عن المكتب موجه لكافة الجهات الضبطية بضرورة التنسيق مع مكتب النائب العام في أي شئ يتعلق بعمل مركز الرقابة على الأغذية والادوية لحساسيته وأهميته كما تضمن التعميم ضرورة التنسيق مع رئيس جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية في حال وجود أي شكوى ضده حتى لا يتم استغلال ذلك للضغط على موظفي المركز من قبل بعض الشركات والموردين.

وأكد المركز أنه يواجه حربا شديدة خاصة بعد أن قام مؤخرا بضبط كبيات كبيرة من المواد الغذائية المسرطنة واللحوم الفاسدة والأدوية منتهية الصلاحية داعيا الحكومة ومجلس الدولة والبرلمان بالتدخل لإطلاق سراح المشاي.

وكان مركز الرقابة على الأغذية أعلن أن المشاي خطف الثلاثاء الماضي فيما أكدت قوة الردع والتدخل المشتركة محور بوسليم أن المشاي موقوف لدى قوة الدعم المركزي أبوسليم على خلفية الفساد الإداري والاختلاسات واستغلال الوظيفة على الحساب الشخصي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

