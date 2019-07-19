بنغازي في “حالة الاستعداد القصوى”

أصدر مـدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز برفع حالة الاستعداد القصوى في المدينة.

وأطلقت مديرية أمن بنغازي حملات تفتيشية في كل مناطق بنغازي، كما تم التشديد على ضرورة وجود جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات عقب وضع خطة أمنية محكمة لضبط الشارع العام والمجاهرة بالأمن والحفاظ على أمن المواطنين.

وكان مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي قد نفى بشكل قاطع وجود عضو مجلس النواب سهام سرقيوة لدى أَي قسم أو مركز تابع للمديرية، وقال إن ما يتم تداوله بأن سرقيوة موجودة لدى قسم الشرطة النسائية مجرد إشاعات، وقد فقد الاتصال مع سرقيوة مساء الأربعاء الماضي، وتضاربت الأنباء حول “الاختفاء الغامض”، حيث قالت رواية إن إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها في مدينة بنغازي عقب تظاهرة لمتجمهرين، قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة زوجها بعيار ناري نقل على إثره إلى المستشفى.

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