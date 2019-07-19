اخبار ليبيا الان

مطالبات بإطلاق سراح مدير الرقابة على الأغذية والأدوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حملت قبيلة المشاشية المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد عمر المشاي الذي تم اختطافه من قبل كتيبة غنيوة الككلي بحسب بيانها متوعدة بتصعيد الأمر خلال الساعات القادمة ما لم يتم إطلاق سراحه.

وجرى خطف المشاي بصورة غامضة في طرابلس، فيما وصف بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التابع لهيئة الرقابة الإدارية عملية اختطاف المشاي بأنها “عملية جبانة”، مؤكدا إنه سيكون لهذا الحادث تداعيات خطيرة لا يُحْمَد عقباها، فيما لزمت البعثة الأممية لدى ليبيا، وسلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الصمت التام حيال معلومات اختطاف الدكتور المشاي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك