مطالبات بإطلاق سراح مدير الرقابة على الأغذية والأدوية

حملت قبيلة المشاشية المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد عمر المشاي الذي تم اختطافه من قبل كتيبة غنيوة الككلي بحسب بيانها متوعدة بتصعيد الأمر خلال الساعات القادمة ما لم يتم إطلاق سراحه.

وجرى خطف المشاي بصورة غامضة في طرابلس، فيما وصف بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التابع لهيئة الرقابة الإدارية عملية اختطاف المشاي بأنها “عملية جبانة”، مؤكدا إنه سيكون لهذا الحادث تداعيات خطيرة لا يُحْمَد عقباها، فيما لزمت البعثة الأممية لدى ليبيا، وسلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الصمت التام حيال معلومات اختطاف الدكتور المشاي.

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