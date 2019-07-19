المشري يبحث مع أمين عام اتحاد المغرب العربي الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش بمقر الاتحاد في العاصمة المغربية الرباط.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في ليبيا والآثار المترتبة على اشتباكات طرابلس.

وأوضح مجلس الدولة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجولات التي يجريها المشري إلى عدد من الدول والمنظمات الدولية لحشد الدعم لحكومة الوفاق الوطني.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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