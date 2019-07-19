العربية لحقوق الإنسان تدين هذه الانتهاكات في الغرب والشرق

أعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن إدانتهما لأعمال الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية في كل من طرابلس وبنغازي.

ودانت المنظمة في بيان لها خطف النائبة سهام سرقيوة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إثر عودتها من اجتماعات المجلس في القاهرة بعد ان تم اقتحام منزلها في بنغازي والاعتداء بالرصاص الحي على زوجها.

وحذرت المنظمة من قيام أجهزة أمنية باعتقال سرقيوة دون إذن قضائي ودون رفع الحصانة عنها، وهو ما قد يشكل انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة السلطات المعنية بالمنطقة الشرقية إلى ضرورة فتح تحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة وضرورة الكشف عن مصيرها.

كما أعربت المنظمة عن إدانتهما لواقعة اختطاف رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي بمنطقة ابوسليم بمدينة طرابلس، مطالبة السلطات المعنية في المنطقة الغربية بالكشف عن مكانه ومصيره .

واستنكرت المنظمة جريمة القتل خارج إطار القانون التي تعرض لها كل من الشقيقان أسامة القطعاني وطارق القطعاني، ومسعود الترهوني، وعبدالقادر العوامي، وامحمد كبلان (72 عاما) والذين عثر علي جثثهم بالقرب من مقبرة الهواري في بنغازي داعية إلى ضرورة كشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة وإنهاء مسألة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة.

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