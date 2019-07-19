النقض المصرية تطعن في حكم تعويض ليبيا لعائلة حنا بـ 261 مليون دولار

قالت إدارة القضايا بالدولة الليبية إن نيابة النقض المصرية رفعت مذكرة طعن في حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي بتعويض عائلة حنا بقيمة 261

مليون دولار.

وأضافت إدارة القضايا الليبية أن نيابة النقض المصرية خلصت في مذكرتها المودعة في الطعن المذكور إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بالنظر في الدعوى المرفوعة من عائلة حنا لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها؛ مضيفة أن نيابة النقض المصرية أكدت في مذكرتها أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، وأن نيابة النقض انتهت في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي، وهي من النظام العام، بما يكون معه الحكم معيبا ويوجب نقضه.

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