التجاوزات والتوصيلات غير الشرعية تتسبب في تأخر وصول المياه

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار عمليات التشغيل بخطوط المياه بشكل جيد، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق، وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة،

واستبعد الجهاز إمكانية توقع موعد لوصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس وباقي المدن، بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات أنابيب نقل مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره، مشيرا إلى أن الفاقد من المياه يصل بالمسار الشرقي بسبب التوصيلات غير الشرعية إلى مئتين وخمسين ألف متر مكعب يوميا، في حين يبلغ متوسط استهلاك طرابلس أربعمئة ألف متر مكعب يوميا، ومئتي ألف متر مكعب لباقي المدن عبر هذا المسار.

هذا وناشد الجهاز كافة المجالس البلدية والجهات الشرطية والأمنية سرعة التحرك، ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه إلى مستحقيها.

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