وزير زراعة المؤقتة يبحث مع مسؤولي قطاع الزراعة آفة سوسة النخيل التي اجتاحت الجفرة

التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني مع منسق قطاع الزراعة الجفرة ورئيس وأعضاء قسم الوقاية والحجر الزراعي؛ وذلك بمقر الوزارة ببلدية شحات، حيث بحب الوزير آفة سوسة النخيل الحمراء التي اجتاحت منطقة الجفرة خلال الأيام الماضية.

وعرض الوزير شريط وثائقي حول هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الثروة الوطنية المتمثلة في شجرة النخيل؛ كما تم تسليط الضوء حول الحجم الكارثي للإصابة وأعداد النخيل المصابة والخسائر التي تكبدتها مزارع النخيل في عدة مناطق بسبب دخول فسائل من خارج ليبيا غير مسجلة بالدولة الليبية.

