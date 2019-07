أعلنت مديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء انتهاء التحقيقات مع مدير الأمن العميد عادل عبدالعزيز بخصوص أحداث تفجير مقبرة الهواري .

وأوضحت المديرية عبر مكتبها الإعلامي أن التحقيقات أكدت خلو مسؤولية مديرية الأمن من أي تقصير ، حيث أصدر العميد عبد العزيز تعليماته لمساعد الشوؤن الأمنية بالمديرية برفع درجة الإستعداد القصوى.

