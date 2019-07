التقى رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، خلال زيارته إلى المملكة المغربية، “الطيب البكوش” الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بمقر الاتحاد في العاصمة المغربية الرباط.

وناقش الطرفان الوضع في ليبيا وسبل حل الأزمة، وإنهاء الانقسام.

