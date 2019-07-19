إنشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج بلدية رقدالين لضبط الأمن

قامت مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة بإقامة التمركزات والدوريات الأمنية وذلك للمجاهرة بالأمن، وإنشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج بلدية رقدالين لضبط المجرمين والخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي خروقات أمنية والتعامل بكل حزم ودقة وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي تبذلها مديرية أمن رقدالين والأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة في حفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين، فمزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل بلادنا الحبيبة ليبيا.

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