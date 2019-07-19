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الأمم المتحدة: ليبيا لم تجذب أي استثمارات أجنبية خلال السنوات الـ5 الأخيرة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أعلن تقرير منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة أن ليبيا لم تجذب أي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح التقرير أن ليبيا جاءت في آخر دول شمال إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن كل ما جذبته بلغ نحو سبعمئة مليون دولار في الفترة من عام 2013 حتى نهاية العام الماضي، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فيها، ما أدى إلى تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ليبيا دولة شاسعة ذات شاطئ طويل قريبة من اوروبا هناك مئات ابواب الاستثمار الاجنبي تنشئ مشاريع توظف عملة صعبة و فرص عمل من غير النفط هذا. كل ما حصل عليه الليبيون من النفط هو الاقتتال و الاستهتار بمقدرات الدولة و ثقافة الافلات من القانون.
    ما اخافه هو انه القتال لن يتوقف حتى يتفاجا الليبيون ان النفط يكاد ينضب و هو اساسا الانتاج المحلي بالكاد يغطي حاجاتهم حاليا. يعني منذ ظهور النفط الى ان يختفي لم يستفد منه الشعب الليبي في شيء.
    طبعا لن تجذب ليبيا المستثمرين فمن المجنون الذي يضع امواله في مكان تسيطر عليه قوانين قبلية مضحكة و لا وجود للقانون و لا احترام للملكية، بلد يسكنه ست مليون حرامي بين من سرقوا فعلا و من لا زال يخطط سرقته الكبرى! و المضحك ان اكبر هؤلاء السراق هم الميليشيات الدينية و من على راسها من شيوخ البترودولار! يا للمأساة و المهزلة.

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