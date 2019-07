الأمم المتحدة: ليبيا لم تجذب أي استثمارات أجنبية خلال السنوات الـ5 الأخيرة

المتوسط

أعلن تقرير منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة أن ليبيا لم تجذب أي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح التقرير أن ليبيا جاءت في آخر دول شمال إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن كل ما جذبته بلغ نحو سبعمئة مليون دولار في الفترة من عام 2013 حتى نهاية العام الماضي، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فيها، ما أدى إلى تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر.

