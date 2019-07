أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين، إنه يصعب التفاوض مع ليبيا بشأن ملف الهجرة.

وقالت أورسولا “من الصعب جدًا التفاوض مع بلد مثل ليبيا، حيث لا توجد حكومة نافذة، وتشهد بداية حرب أهلية”.

وأضافت أن “المشاكل موجودة بلا شك، لكنها لا تنفي أن النهج الأكثر شمولية ليس صحيحًا” فيما يختص بإدارة ملف الهجرة.

